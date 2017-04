Serena Williams écrit à son futur bébé: "Je suis si heureuse de partager ma place de N.1 mondiale avec toi!"

De nouveau en tête du classement WTA publié lundi, la joueuse américaine a souhaité marquer l’anniversaire du père de l’enfant, Alexis Ohanian, 34 ans, tout en adressant un message d’amour à celui ou celle qui va l’obliger à s’éloigner des courts quelques mois.

«Mon cher bébé. Tu m’as donné une force que j’ignorai posséder», a-t-elle écrit laissant entendre qu’elle reprendra sa carrière l’an prochain alors qu’elle aura 36 ans en septembre.

My Dearest Baby,

You gave me the strength I didn’t know I had. You taught me the true meaning… https://t.co/eOyCqg3FNy