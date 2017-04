Voici Brigitte, l'épouse d'Emmanuel Macron, comme personne ne l'a jamais vue ! (photos)

Il y a deux ans, Brigitte Macron arrêtait son métier de professeur pour suivre la course à la présidence de son mari. Nous avons retrouvé des photos inédites et marrantes de l’époque où elle enseignait à Amiens.

On ne reviendra pas sur toute l’histoire de Brigitte Trogneux, née le 13 avril 1953 à Amiens. On sait qu’elle est issue d’une famille de chocolatiers, qu’elle a eu trois enfants d’un premier mariage avec un banquier portant le nom d’Auzière: Sébastien (1975), Laurence (1977) et Tiphaine (1984). On s’intéresse ici à son parcours de professeur.

Après avoir obtenu un CAPES de lettres, elle enseigne en français et en latin au lycée jésuite La Providence. Elle anime un atelier de théâtre et y rencontre le jeune Emmanuel Macron alors inscrit en classe de seconde, tout comme sa fille Laurence. Malgré la différence d’âge, le duo tombe éperdument amoureux.

Découvrez toutes les photos inédites de Brigitte Macron en consultant notre édition digitale de La Meuse.