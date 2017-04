Anderlecht: quatre camionnettes de police incendiées au centre de formation

Le centre de formation de la police à Anderlecht a été victime d’un acte de vandalisme dans la nuit de dimanche à lundi. En effet, quatre camionnettes ont été incendiées sur le parking du centre situé rue des Lapins à Anderlecht, rapporte la DH ce mardi matin. L’information a été confirmée à nos confrères par la porte-parole de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht, Fores, Saint-Gilles), Marie Verbeke. « Ces camionnettes étaient utilisées pour le maintien de l’ordre et ont d’ailleurs été utilisées lors du match de football d’Anderlecht de dimanche, explique-t-elle. Vers 2 h 15, les vandales ont cisaillé le grillage pour s’infiltrer sur le parking. Quatre camionnettes ainsi que tout le matériel qui se trouvait à l’intérieur sont partis en fumée. Le feu s’est propagé et une petite partie du toit a également brûlé. Les suspects n’ont toujours pas été interpellés et l’enquête est en cours. »

Manque de chance, le site vient d’être équipé de deux caméras de vidéo surveillance toutes neuves mais elles n’avaient pas encore été branchées.