S'attaquer à la mendicité par une interdiction communale n'est pas faisable, selon Mayeur

S’attaquer à certains comportements agressifs liés à la mendicité via un règlement communal et des Sanctions Administratives Communales comme en a décidé la ville de Gand n’est pas faisable à Bruxelles parce que les SAC ne peuvent être imposées à des personnes non établies en Belgique, soit 90% du public concerné au centre de la capitale, a affirmé lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur (PS).