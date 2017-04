Bon recrutement, vestiaire assaini, communication corrigée...: voici les secrets de la "révolution" Weiler et qui font le succès d'Anderlecht

Moribond en début de saison après avoir dû changer énormément de pions de son effectif, le Sporting d’Anderlecht est de nouveau au sommet de son art. Et si l’on en croit certains observateurs, il a même atteint un niveau de jeu qu’on n’avait plus l’habitude de voir en Belgique, que ce soit au parc Astrid ou ailleurs. Brillants, mais malheureux à Old Trafford, les Mauves ont fait le spectacle ce dimanche en étouffant Bruges. Sans un peu de maladresse devant, les hommes de Michel Preud’homme auraient d’ailleurs quitté la capitale avec une différence aussi importante au marquoir qu’elle ne le fut, déjà, dans le jeu.

