Dour: une violente altercation filmée depuis le bus (vidéo)

Sur les images, on peut y voir un jeune homme qui se trouve à l’arrêt de bus Dour-Trichères, le long de la place Emile Vandervelde. On aperçoit ensuite un individu qui le frappe violemment. Arrive alors une voiture qui se gare juste à côté. Deux hommes descendent du véhicule. L’un d’entre eux est armé d’une barre de fer. Ils se lancent à la poursuite de l’individu qui a agressé leur ami, mais qui prend la fuite à bord d’un véhicule. Les deux amis remontent alors dans leur voiture et démarrent en trombe pour rattraper la première voiture.

Une vidéo qui a été envoyée aux policiers de la zone de police des Hauts-Pays. Ils tentent pour l’instant d’identifier les protagonistes présents sur la vidéo.

La maman de la victime lance un appel à témoins sur Facebook, pour retrouver les agresseurs de son fils. « Je fais appel pour retrouver l'agresseur de mon fils. C’est l’homme en veste blanche qui a agressé mon fils et que je veux retrouver. Si quelqu’un connait cette personne veuillez m'en informer. Partagez un maximum l’information, merci ! Les faits se sont produits dimanche 23 avril 2017 à l'arrêt du bus de Trichères à Dour ».