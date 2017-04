Uccle: le cadenas «le plus sûr du monde» scié en 3 minutes

Il faut dire que Safia n’a pas lésiné sur les moyens pour éviter le vol de son vélo. Elle s’est procuré un cadenas d’une valeur d’une centaine d’euros afin de protéger son bien.

Suite à ce vol avorté, la jeune femme s’est décidée à contacter la compagnie qui fabrique son cadenas en leur envoyant un mail. « Je leur ai demandé quelques informations concernant la solidité de leur matériel. »

« Le plus sûr du monde »

Les éloges n’ont pas tardé à pleuvoir. « Les cadenas ABUS Granit sont conformes aux normes très strictes et comptent pour cette raison parmi les cadenas les plus sûrs du monde. L’utilisation de matériaux de première qualité et le soin apporté à leur usinage sont à la base de la qualité de ces cadenas fabriqués en Allemagne. Ces produits se caractérisent par leurs clés lumineuses innovantes et leur revêtement anticorrosion Black Granit. Leur mécanisme de fermeture haute sécurité oppose une résistance inégalée aux tentatives d’ouverture « intelligentes » comme le crochetage et la manipulation. Le temps extrêmement long nécessaire à l’ouverture de ces cadenas par de tels moyens fait du mécanisme de fermeture ABUS X Plus l’un des plus sûrs du monde. »

Safia leur a alors demandé « un geste commercial » ou de « réparer mon cadenas en remplaçant la partie sciée ou bien m’en fournir un nouveau, vu sa faible utilisation (5 mois) et un prix assez élevé. »

Mais voilà, la compagnie n’a pas véritablement réagi. « Avec le temps approprié, l’outil adéquat et la bonne énergie criminelle on peut casser chaque antivol ». Safia de son côté essaye de relativiser. « Je comprends leur point de vue, mais payer plus de 100 euros pour un cadenas, ça fait mal. »