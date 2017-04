Un jeu vidéo bruxellois vous plonge dans la peau d'un migrant

Thierry Brimioulle, créateur du studio bruxellois Pipette Inc, présente « The Man Came Around ». Un jeu vidéo qui vous plonge dans l’enfer de la survie au cœur d’une dictature fictive aux traits pourtant bien réalistes. Une expérience qui vous rapproche du parcours des migrants qui, de nos jours, fuient la guerre et les régimes autoritaires.

Affronter l’effondrement d’une démocratie est certainement un cauchemar pour bon nombre d’entre nous. À défaut de le vivre concrètement dans la vie quotidienne, il vous sera possible de vous confronter à ces conditions difficiles par l’intermédiaire d’un jeu vidéo développé à Bruxelles.

« The Man Came Around » vous emmène à Occida, une des plus puissantes démocraties du monde. Celle-ci est secouée par une vague de protestations réprimées brutalement par le pouvoir en place. Alors que les affrontements entre « The Many » -une coalition d’activistes- et les forces gouvernementales s’intensifient, le pays se dirige tout droit vers la dictature. Votre seul espoir ? Traverser la « Frontière Nord », perdue au milieu des montagnes, et entourée de barbelés.

Développé par la passion d’un seul homme, Thierry Brimioulle, diplômé en communication à l’ULB, le titre se définit comme une fable politique : « c’est un jeu moral, un style que j’apprécie particulièrement. Je voulais que les joueurs aient à réfléchir, à faire leurs propres choix pour amener à une prise de conscience. C’est un jeu vraiment réflexif. »

