Playoffs 1: suivez l'évolution de Zulte Waregem–La Gantoise (dès 20h30)

Les Gantois ont terminé la quatrième journée avec un sentiment mitigé : s’ils sont désormais seuls deuxièmes avec 33 points, un de plus que Bruges, cet écart aurait pu être plus important avec une victoire au lieu d’un partage (1-1) concédé à domicile face à Ostende vendredi. Leur retard sur Anderlecht est lui passé de 6 à 8 points. Les troupes d’Hein Vanhaezebrouck peuvent cependant se montrer optimistes. Toujours invaincue (deux victoires et deux partages), La Gantoise a engrangé 8 points depuis le début des Playoffs et est la seule équipe à ne pas avoir perdu contre Anderlecht (0-0). En face, Zulte Waregem (5e, 29 points), déjà qualifié pour l’Europe League grâce à sa victoire en Coupe, n’a pris que deux unités durant ces Playoffs.