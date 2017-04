Forges de Clabecq: un concours d'architecture européen lancé

Rédaction en ligne

Duferco Wallonie, la ville de Tubize et Europan Belgique ont signé une charte d’engagement pour la mise en place d’un concours d’architecture européen, lors duquel de jeunes urbanistes et architectes réfléchiront à l’aménagement de l’entrée de la ville et du site des anciennes Forges de Clabecq. La partie du site qui fera l’objet de ce concours fait le lien entre le centre-ville et le village de Clabecq et s’étend sur une surface d’environ 1,5 hectare.