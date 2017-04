La jeune Liégeoise d'origine turque avait été battue par des membres de sa famille à coups de pied, de poing et de bâton parce qu'elle fréquentait un Italien

Belga

Deux Liégeois âgés de 43 ans et 22 ans ont été condamnés mercredi par le tribunal correctionnel de Liège pour des faits de coups et blessures infligés à une jeune adolescente. Le père de cette jeune fille avait mandaté son frère, oncle de la victime, pour la surveiller et la corriger en fonction du choix de ses fréquentations.