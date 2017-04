Lidl Belgique veut réduire de 25% le gaspillage alimentaire d'ici 2020

Les supermarchés Lidl souhaitent augmenter de 10% chaque année le chiffre d’affaires total des produits durables ainsi que des produits locaux et régionaux, selon son plan de développement durable présenté mercredi. D’ici 2020, l’entreprise veut également réduire de 25% le gaspillage alimentaire.

Lidl a décidé de prendre ses responsabilités et d’avoir une incidence positive sur ses collaborateurs, ses clients et la société, a indiqué l’entreprise. «Nous pourrons ainsi évoluer et appartenir à l’horizon de 2020 au top des retailers sur le plan du développement durable.»

Le retailer a formulé des objectifs chiffrés en se concentrant sur 5 piliers (son assortiment, ses collaborateurs, l’environnement, la société en général et ses partenaires commerciaux). Ses engagements comprennent également l’utilisation d’une huile de palme certifiée 100% durable, l’élimination totale des produits chimiques dangereux de la chaîne de production du textile d’ici 2020 ou encore la réduction de 20% à l’horizon 2020 de la teneur ajoutée en sel et en sucre, par rapport à 2015.