1.000 primo-arrivants ont entamé à Via un parcours d'accueil depuis un an à Bruxelles

Marie Hamoneau

Il y a un peu plus d’un an, Schaerbeek et Molenbeek ouvraient conjointement, avec l’aide de la Cocof, Via, deux bureaux d’accueil pour primo-arrivants en région bruxelloise. L’objectif est de proposer, sur base volontaire, un parcours d’accueil afin d’accompagner au mieux les nouveaux venus en Belgique. Le cap des 1.000 participants a déjà été dépassé et ce parcours va se généraliser.