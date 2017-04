Playoffs 1: le FC Bruges renoue avec le succès contre Ostende, avec un doublé d'Izquierdo (3-1)

Battus dimanche dernier sur la pelouse d’Anderlecht (2-0), les Brugeois ne croient plus au titre. Mais mathématiquement, tout n’est pas perdu pour les hommes de Michel Preud’homme. Et leur victoire ce mercredi soir les remet en selle.

Battu 2-0 dimanche dernier face à Anderlecht, Bruges a réagi et enfin trouvé son premier succès en playoffs 1. Les Blauw en Zwart se sont imposés 3-1 face à Ostende grâce à des buts signés Vossen (32e) et Izquierdo (33e et 68e). Dimata avait ouvert le score pour Ostende (15e).

Les hommes de Michel Preud’homme avaient bien besoin de se rassurer et comptaient sur le dernier des matches aller de ces playoffs 1 pour faire le plein de confiance. Ostende, dernier, voyait le match comme une occasion de revenir dans la lutte pour les places européennes et faisait le nécessaire dans le premier quart d’heure. Malgré une bonne domination brugeoise, Dimata recevait un assist de la tête de Berrier et propulsait, lui aussi de la tête, le ballon au fond des filets (15e). Butelle évitait ensuite le 0-2 grâce à une belle parade sur Vandendriessche (21e).

Engagés dans les duels, les Blauw en Zwart se reprenaient et égalisaient grâce à la rapidité d’esprit d’Izquierdo. Le Colombien jouait très vite un coup franc pourtant bien placé et surprenait toute l’arrière-garde ostendaise. Rotariu, complètement libre obligeait Proto à repousser dans les pieds de Vossen qui permettait à Bruges de recoller au score (32e).

Pas le temps de respirer que les hommes de Michel Preud’homme punissaient à nouveau Ostende. Vossen s’envolait sur le flanc droit avant d’offrir en retrait à Izquierdo. Sa frappe puissante ne laissait aucune chance à Silvio Proto (2-1, 33e).

En deuxième période, l’ancien gardien d’Anderlecht devait quitter le terrain sur blessure. Son remplaçant, William Dutoit était tout de suite sollicité par Rotariu qui manquait à deux reprises le but du 3-1 (53e et 64e). Un but qui arrivait dans la foulée des pieds d’Izquierdo. Décalé par Claudemir, le Colombien frappait fort au premier poteau et surprenait un Dutoit fort maladroit sur le coup (68e). Une autre occasion d’Izquierdo marquait la fin de rencontre mais ne modifiait pas le score final.

Bruges (35 pts) reste troisième et compte toujours un point de retard sur La Gantoise (36 pts) et six sur Anderlecht (41 pts) qui reçoit Charleroi jeudi. Ostende est quant à lui dernier avec 28 points soit un de moins que Zulte-Waregem (29 pts).