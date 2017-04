Un Dourois de 52 ans violait sa fillette de 7 ans et diffusait les images sur internet

De septembre 2015 à septembre 2016, JP, 52 ans, a violé sa fillette qui avait 7 ans; et tenté de violer son aînée, qui en avait 11. «Je ne comprends pas comment j’ai pu en arriver là. Je ne suis pas quelqu’un de violent.»

L’homme croupit en prison depuis le 16 septembre 2016 – depuis que les faits ont éclaté au grand jour. Non seulement il a assouvi son vice sur ses petites, mais en plus, il a filmé certains de ses ébats, dont il a fait profiter des internautes accros comme lui à des images pédopornographiques. Le parquet a requis 18 ans à son encontre, et une mise à disposition du tribunal d’application des peines.

Sur le banc des parties civiles, son ex-épouse, mère des jeunes victimes, a préféré garder le silence plutôt que de risquer de péter un câble.

