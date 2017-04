Scandales aux prisons d'Andenne et Lantin: deux gardiennes font du porno

En 2013, une vidéo avait circulé dans les couloirs de la prison de Lantin, suscitant la stupéfaction du côté des matons et un vif intérêt chez les détenus… On y voyait une gardienne de prison s’envoyer en l’air avec son partenaire. La vidéo avait été postée sur un site porno amateur, et elle est toujours aujourd’hui d’un accès on ne peut plus facile puisqu’il s’agit de taper le titre de celle-ci pour pouvoir la visionner. Mais une nouvelle vidéo aurait surgi, il y a environ 3-4 mois. On y verrait une dame dont les tatouages ressemblent à ceux de la matonne, et les tatouages de son partenaire sont semblables à ceux d’un jeune sportif qui a été détenu en maison d’arrêt de Lantin, là où elle travaillait.

