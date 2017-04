Un supporter anderlechtois décède suite à une bagarre

Le coup à la tête qui lui a été asséné après le match de foot du 9 avril entre Anderlecht et La Gantoise, dans le cadre des Playoffs 1, lui a été fatal : Guy Mertens (55 ans), originaire du Brabant flamand, est décédé. Les circonstances de la bagarre sont encore floues.

Le 9 avril, après le match entre Anderlecht et La Gantoise, Guy Mertens, âgé de 55 ans et résidant à Neevelp, en Brabant flamand, a reçu un coup à la tête. Il a succombé à ses blessures jeudi dernier. Les circonstances du drame sont encore floues. Les images vidéos du stade Constant Vanden Stock montrent la chute d’une dame dans les escaliers puis un homme assénant ce coup fatal à Guy Mertens. Le club anderlechtois n’a pas souhaité réagir : « Nous ne savons pas ce qu’il s’est passé ». « Un juge d’instruction a ordonné une enquête pour coups et blessures volontaires sans intention de donner la mort. Diverses expertises doivent avoir lieu car les résultats de l’autopsie ne sont pas concluants », a révélé Ine Van Wymersch, du parquet de Bruxelles, à nos confrères du Nieuwsblad, qui ont aussi récolté le témoignage de l’épouse de Guy Mertens.

