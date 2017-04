L'acteur bruxellois Mourade Zeguendi a refusé un rôle de terroriste dans un film de Brian De Palma (vidéo)

L’acteur bruxellois Mourade Zeguendi (Taxi 4, Les Barons, JCVD, Dikkenek) annonce avoir refusé de jouer un rôle proposé par Brian De Palma (Scarface, Mission Impossible, Furie, Mission to Mars, Le Dahlia Noir etc.). Et ce, pour une raison simple : il s’agissait d’interpréter un personnage qu’il rejette particulièrement. « Jamais de ma vie je n’aurais imaginé refuser un jour un film de Brian De Palma », débute le comédien. « Le rôle qu’on m’a proposé, je vous le donne en mille, un terroriste de Molenbeek. J’ai donc dû dire non à Brian De Palma… ».

Dans une interview accordée à « De Standaard », Mourade Zeguendi détaille les raisons de ce refus : « apparemment, on ne juge la concordance d’un acteur à un rôle qu’à la couleur de sa peau. J’en ai marre de la stigmatisation de la culture ».

Selon lui, la dénomination du rôle pose un problème à lui seul : « il y a une différence entre jouer un mafieux et un terroriste. Ici, on me parle d’un « terroriste de Molenbeek ». Je dis stop, ce n’est pas l’Afghanistan ici ! En tant que père, Belge et Bruxellois, je dis stop à ces simplifications grotesques. »

Le post a été largement commenté par une communauté globalement réceptive à ses arguments. En espérant que ce refus ne porte pas préjudice à la carrière qui s’ouvre à lui !