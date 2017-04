Premier League: un chaud derby de Manchester entre City et United, pour une place en Ligue des Champions? (LIVE 0-0)

José Mourinho et Manchester United ont l’occasion d’infliger un revers catastrophique, dans la lutte pour la Ligue des champions, aux voisins honnis Pep Guardiola et Manchester City, jeudi en match en retard de la Premier League.

Une victoire des Red Devils dans le derby de Manchester marquerait aussi d’une pierre blanche un carrefour de la saison, au croisement de l’ascension de l’équipe de Mourinho et de la sombre fin de saison du City de Guardiola. Car le Catalan, éliminé par Arsenal dimanche en demi-finale de la Coupe d’Angleterre, est assuré de ne récolter aucun titre pour sa première année à Manchester.

L’équipe victorieuse aurait l’avantage dans la course à la C1 pour le reste du printemps. Au classement, United est 5e (63 pts), juste derrière son voisin City, 4e (64 pts).

Et la dynamique penche vers Mourinho, après 23 matches consécutifs sans défaite en championnat. Le Special One, malgré les nombreuses blessures en défense (Rojo, Smalling, Jones), celle plus récente de Pogba, touché à Burnley et absent jeudi, et la perte d’Ibrahimovic pour le reste de la saison, arrive en meilleure forme.

Car elle est loin la victoire sans contestation des Citizens en septembre (2-1). Depuis, Guardiola et sa défense fébrile se sont fait sortir de la C1, ont laissé filer Chelsea en championnat et ont été éliminés par les Gunners en coupe.

Du côté des Belges, Vincent Kompany et Kevin De Bruyne débutent du côte de City. A United, Marouane Fellaini est lui titulaire en l’absence de Pogba.