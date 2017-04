Jacky Ickx et ses cinq enfants aux 25H VW Fun Cup

Rangé des bagnoles ? Oui, mais pas tout de suite. Et pas tout le temps… Pas plus que son ami Eddy, Jacky Ickx ne pourra se dissocier, ou être dissocié d’un sport qui l’aura vu grandir, et qu’il aura fait grandir.

Jacky Ickx, qui a horreur de remuer les vieux souvenirs et de ressasser un passé pourtant glorieux, ne peut éviter qu’on l’y replonge. Encore et encore. Et ce sera le cas, une fois de plus, début juillet, du côté de Francorchamps, à l’occasion des 25 Heures VW Fun Cup, « la plus longue course du monde » ! Beh oui, au moins une heure de plus que toutes les autres. A commencer par les 24 Heures de Francorchamps où il s’était fait remarquer tout jeunot, et celles du Mans, où il a tant brillé ensuite.

Cette fois, le projet – classé « X » en interne chez Kronos, initiateur du projet et promoteur des 25 Heures – a pris un tour résolument familial, puisqu’à 72 ans, « Monsieur le Mans » accompagnera… ses 5 enfants sur l’anneau ardennais ! Vanina (42 ans) bien sûr, qui avait suivi ses traces (BMW Compact Cup, DTM avec Audi, Le Mans, etc.) et même roulé avec son géniteur aux 24 H de Spa 1998, mais aussi Larissa l’aînée (44), les garçons Romain (25) et Clément (24), et, enfin, la petite dernière, Joy (22).

« Histoire de lever toute ambiguïté, je préfère vous dire que je ne roulerai pas en course moi-même », nous dit, non sans créer une certaine surprise, le double vice-champion du monde de F1, dont la famille s’embarquera dans une VW Fun Cup peinte dans ce bleu intense midnight blue qui était celui du casque du champion, et dont chacun des enfants arborera une copie en course. « Je ne me sens pas la force de rouler sur une piste que je connais bien, certes, mais qui sera encombrée d’une voiture tous les 50 mètres en moyenne ! Et puis surtout, j’ai trop peur de me faire battre par mes enfants ! »

Alors, notre plus bel ambassadeur du sport automobile place l’aventure sous sa dimension humaine avant tout. Mais s’interrompt un instant lorsqu’on lui parle de l’occasion qui lui est ainsi offerte de voir, enfin, sa progéniture réunie pendant tout un week-end dans un environnement qu’il connaît bien. « C’est vrai, dit-il songeur. Une occasion d’appliquer ce que j’ai toujours élevé en règle de vie : inspirer les autres et oser. Mais cela reste un sport mécanique, et je ne pourrai pas les voir monter en piste sans une petite appréhension… »

« J’ai disputé pas mal de compétitions, et notamment roulé avec papa au Dakar ou à Spa. Mais disputer une course en famille, sera quelque chose de très spécial », conclut Vanina, l’incontestable cheffe de meute pour l’occasion…