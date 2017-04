Arabie Saoudite dans la commission de la condition de la femme aux Nations Unies : le conseil des femmes francophones «scandalisé»

« La Belgique est généralement active pour défendre les droits des femmes et s’exprime à ce sujet, j’ai donc été surprise d’apprendre qu’elle avait été favorable à l’entrée au sein de la commission d’un pays qui n’a aucune considération pour les femmes et bafoue continuellement leurs droits. J’ai d’abord cru que ce n’était pas possible », a commenté Mme Teitelbaum.

La présidente du conseil des femmes francophones, membre du même parti que le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, est cependant « soulagée » des regrets exprimés par le Premier ministre à la Chambre. « C’était une erreur, mais je suis rassurée d’apprendre que le vote ne résultait pas d’une demande du gouvernement aux diplomates et que des procédures vont être mises en place », a-t-elle dit.

Mme Teitelbaum constate des « reculs, des remises en cause des droits des femmes partout, même en Europe » : « Il est dès lors important de défendre ces droits et de dénoncer des pays comme l’Arabie Saoudite. Il ne faut pas se contenter de regretter, il faut se montrer attentif, partout et tout le temps », a-t-elle conclu.