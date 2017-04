Donald Trump pensait que "ça serait plus facile" d'être président

Donald Trump fête ses 100 jours à la tête du pays. C’est un anniversaire important puisqu’il permet de faire les premiers bilans de la présidence de Trump. À cette occasion, il s’est confié aux journalistes de Reuters pour des révélations exclusives.

Il commence par être nostalgique, sa vie d’avant semble lui manquer : « J’adorais mon ancienne vie. Il s’y passait tellement de choses ». Et ce, notamment parce qu’être président c’est beaucoup de travail : « J’ai plus de travail que dans mon ancienne vie ». Et oui.

Donald Trump aurait-il sous-estimé le travail d’un président de l’une des plus grosses puissances du monde ? Il semble que oui, il avoue avoir pensé que « ça serait plus facile ».

Des déclarations qui vont réjouir ses détracteurs qui affirmaient que Donald Trump était un homme d’affaires, et n’avait rien à faire en tant que président des États-Unis.

Il raconte aussi que le manque d’intimité se fait sentir, notamment avec sa garde rapprochée : « Vous êtes vraiment dans votre propre petit cocon, parce que la protection autour de vous est tellement massive que vous ne pouvez plus aller nulle part ».

Dernière chose : conduire lui manque. L’homme se fait toujours véhiculer par un chauffeur dans une voiture blindée.