Business Women Trophy 2017 : présentation des candidates

Créer son entreprise est un sacré challenge et les femmes sont de plus en plus nombreuses à relever ce défi haut la main. On leur dit évidemment bravo ! Le réseau F.A.R. en partenariat avec Sudpresse, désire plus que jamais mettre ces aventurières à l’honneur en lançant le Business Women Trophy, qui récompensera de beaux exemples de réussite au féminin.

Votes :

Notre concours récompensera la meilleure Business Woman dans ces 3 catégories : TPE, PME et grandes entreprises. Votez ci-dessous pour votre cheffe d'entreprise ou manager favorite !

http://www.sudinfo.be/businesswomentrophy

Présentations de Très Petites Entreprises (TPE) :

Annick Mpeza-Ramelot, créatrice de My Be Pop, à Bruxelles

Pharmacienne de formation, Annick Mpeza-Ramelot, originaire de Binche, est toujours restée dans l’alchimie et la création. Elle a créé, il y 2 ans, My Be Pop, un popcorn gastronomique. « Lassée par les snacks classiques faits de cacahuètes ou de chips, j’ai pensé au maïs et j’ai fait des recherches pour réconcilier les gens avec un produit de qualité. Du coup, le maïs qu’on utilise est bio et il est soufflé et non éclaté dans l’huile. Ce qui donne un pop corn moins calorique, pas gras au toucher, qui est bon et avec des saveurs aussi variées que les fruits de la passion ou la tomate et épices orientales. On ls vend dans notre boutique au Sablon ».