Marine Le Pen appelle les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à "faire barrage" à Macron, une rencontre avec Dupont-Aignan prévue ce soir

Marine Le Pen a appelé vendredi les électeurs de La France insoumise à mettre « les querelles et les divergences de côté » et à « faire barrage à Emmanuel Macron » au second tour de la présidentielle, via une vidéo postée sur son compte twitter. Par ailleurs, la candidate du FN rencontrera Nicolas Dupont-Aignan dans la soirée.

« Je m’adresse à ces électeurs de La France insoumise pour leur dire qu’aujourd’hui il faut faire barrage à Emmanuel Macron » car « son projet est aux antipodes de celui qu’ils ont soutenu durant la campagne de premier tour », déclare la candidate du Front national dans ce « message », alors que le candidat défait de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon n’a pas donné de consigne de vote pour le second tour.

🎥 Mon appel aux insoumis : faisons barrage à Macron !#DangerMacron pic.twitter.com/N8icI0HrZj — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 28 avril 2017

« Qu’on ne s’y méprenne pas, le candidat des +insoumis+ et moi-même avons des relations politiques pour le moins sportives et des désaccords sur des sujets de fond », glisse Mme Le Pen en souriant, dans cette vidéo de près de quatre minutes.

Mais « c’est l’essentiel qui est aujourd’hui en jeu. Mettons les querelles et les divergences de côté. Nous aurons l’occasion après l’élection de reprendre les discussions sur les sujets de fond », plaide la candidate du parti d’extrême droite, qui, avec les frontistes, a multiplié ces derniers jours les appels du pied à l’adresse de l’électorat de M. Mélenchon.

Selon Mme Le Pen, « toute l’oligarchie qui use contre moi, mais aussi aujourd’hui contre vous, d’arguments indignes veut vous mettre au garde à vous derrière le banquier Macron ». « Il ne représente pas le changement, il est la continuité voire l’aggravation du quinquennat de François Hollande », martèle-t-elle, en qualifiant l’ancien ministre de l’Economie notamment de « partisan du libre-échange généralisé ».

Le candidat d’En Marche ! « se refusera d’apporter la moindre protection aux salaires, comme il l’a démontré à Amiens en se comportant très mal avec les salariés de Whirlpool », affirme-t-elle après leurs déplacements respectifs mercredi sur le site de l’usine en grève.

« Jean-Luc Mélenchon a mené une campagne de premier tour respectable » et, par rapport à 2012, « celle de 2017 a été plus apaisée et plus positive », déclare encore la candidate FN. Ainsi, à ses yeux, « il ne s’agissait plus de s’en prendre, comme à l’époque, aux patriotes, mais de s’adresser à la Nation et de viser son unité ».

Mme Le Pen se dit aussi « sensible au fait que les drapeaux rouges aient été remplacés par des drapeaux bleu blanc rouge et que des belles Marseillaises aient été entonnées par des partisans de La France insoumise ».

Mardi, la candidate du FN avait considéré que M. Macron représentait la « France soumise ».