Business Women Trophy 2017 : présentation des candidates

Créer son entreprise est un sacré challenge et les femmes sont de plus en plus nombreuses à relever ce défi haut la main. On leur dit évidemment bravo ! Le réseau F.A.R. en partenariat avec Sudpresse, désire plus que jamais mettre ces aventurières à l’honneur en lançant le Business Women Trophy, qui récompensera de beaux exemples de réussite au féminin.

Notre concours récompensera la meilleure Business Woman dans ces 3 catégories : TPE, PME et grandes entreprises.

Présentations de Très Petites Entreprises (TPE) :

Marine André, fondatrice de Bee Nature, à Grez-Doiceau

Marine André, 28 ans, a créé son entreprise, Bee Nature, à l’âge de 22 ans. Il s’agissait en fait de son travail de fin d’études d’ingénieur de gestion (UCL). « Mes parents sont pharmaciens et je me suis rendu compte qu’il existait une place pour de la dermatologie plus verte », nous confie-t-elle. Voilà comment est née Bee Nature, une gamme de soins naturels à base de miel, pour toute la famille, autour de l’hydratation de la peau. « Grandir avec des parents entrepreneurs m’a évidemment donné envie de créer ma propre entreprise », ajoute Marine dont l’activité emploie aujourd’hui 5 personnes et dont les produits sont vendus dans plus de 500 officines du pays. Sa dernière nouveauté ? Une gamme pour bébé, Baby Nature, qui sort cette semaine.