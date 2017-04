Jean-Luc Mélenchon sort de son silence avant le second tour (vidéo)

Le candidat de la France Insoumise livre une longue analyse où il tire notamment à boulets rouges sur les médias et les instituts de sondage. « Ça laisse de l’amertume et on a le droit d’être déçu », estime Jean-Luc Mélenchon dans une longue analyse où il explique qu’il ne donnera pas de consigne de vote. Par contre, Mélenchon compte voter contre le Front national. Il n’épargne toutefois pas Emmanuel Macron qu’il qualifie « d’extrême finance » face à « l’extrême droite ».

Marine Le Pen exhorte les électeurs de Mélenchon à « faire barrage à Macron ».

Marine Le Pen a appelé plus tôt dans la journée les électeurs de La France insoumise à mettre « les querelles et les divergences de côté » et à « faire barrage à Emmanuel Macron » au second tour de l’élection présidentielle, via une vidéo postée sur son compte twitter.

« Je m’adresse à ces électeurs de La France insoumise pour leur dire qu’aujourd’hui il faut faire barrage à Emmanuel Macron » car « son projet est aux antipodes de celui qu’ils ont soutenu durant la campagne de premier tour », déclare la candidate du Front national dans ce « message », alors que le candidat défait de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon n’a pas donné de consigne de vote pour le second tour.