Fini le "shopping linguistique" des demandeurs d'asile: Theo Francken veut mettre fin à cette pratique

La fin du « shopping linguistique » pour les demandeurs d’asile. Theo Francken, le secrétaire d’État N-VA à l’Asile ne veut plus en entendre parler. Plus question de faire une nouvelle demande dans une autre langue si la première demande a été rejetée…

Tout part d’un… tweet de l’intéressé. « Certains demandeurs d’asile déboutés essaient une nouvelle procédure dans une autre langue. Nous allons rendre cela impossible. Plus de shopping linguistique ! » A priori, cela paraît étonnant, mais à l’Office des Étrangers, on confirme que l’on fait cette constatation plusieurs fois par mois. « On a déjà eu des personnes qui introduisent une procédure en français, par exemple, se font débouter, puis demandent à pouvoir entamer une nouvelle procédure en néerlandais, arguant parfois du fait qu’ils ont été logés pendant quelques mois dans un centre de Fedasil installé en Flandre et qu’ils se débrouillent dans cette langue », explique la porte-parole de l’Office.

Entamer une nouvelle procédure ? On appelle cela une demande d’asile multiple. Le demandeur d’asile peut en introduire une nouvelle si la précédente a été refusée. Le Commissariat général aux réfugiés (CGRA) la traite alors de manière accélérée et ne tient compte que des nouveaux éléments invoqués. Le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) a également prévu une procédure de recours spécifique.

De nouveaux éléments sont une condition sine qua non de cette seconde procédure. Il peut s’agir de faits nouveaux qui se sont produits dans le pays d’origine, même après le départ du demandeur d’asile, et qui confirment ou rendent crédibles les motifs de sa première demande d’asile.

4.000 demandes multiples

Ce n’est pas anecdotique. Selon les statistiques 2016 du CGRA, plus de 4.000 personnes ont déposé une telle requête l’an dernier… Même si cela représentait une baisse de 29 % par rapport aux données de 2015. Ce sont les Afghans (540 demandes) qui y ont eu le plus souvent recours, devant les Irakiens (420), les Russes (315), les Guinéens (203) et les Chinois (201).

