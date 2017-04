La Corée du Nord a procédé à un tir d'essai de missile!

Quelques heures à peine après une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité, « la Corée du Nord a tiré un missile non identifié depuis un site » au nord de la capitale Pyongyang, a annoncé l’agence de presse Yonhap, citant un communiqué de l’armée sud-coréenne.

« On estime qu’il a échoué », a rapporté Yonhap, tandis qu’un responsable de la Défense à Washington confirmait à l’AFP que la Corée du Nord avait tiré un missile.

Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson, qui avait présidé la réunion du Conseil de sécurité, venait de quitter New York vendredi soir, après avoir exhorté ses partenaires à contrer la « menace nucléaire » de la Corée du Nord qui aurait des « conséquences catastrophiques ».

Il a surtout pressé la Chine d’isoler économiquement et diplomatiquement son allié Pyongyang.

Le secrétaire d’Etat a prôné des « pressions économiques et diplomatiques » sur la Corée du Nord, tout en menaçant de recourir à la force pour faire plier le régime de Kim Jong-Un.

« Ne pas agir maintenant sur la question sécuritaire la plus urgente dans le monde pourrait avoir des conséquences catastrophiques », a mis en garde M. Tillerson.

Signe de cette urgence pour les Etats-Unis, dont Hawaï ou la côte nord-ouest pourraient être à portée de missiles nord-coréens, le secrétaire d’Etat a affirmé que « la menace d’une attaque nucléaire nord-coréenne sur Séoul ou Tokyo était réelle », voire que le régime communiste pourrait un jour « frapper le territoire des Etats-Unis ».

« Toutes les options en réponse à de futures provocations doivent rester sur la table », a-t-il martelé, après que le président Donald Trump a averti jeudi auprès de Reuters de la « possibilité que nous finissions par avoir un conflit vraiment majeur avec la Corée du Nord ».

« Action militaire »

M. Tillerson a souligné la « volonté de contrecarrer l’agression nord-coréenne avec une action militaire si nécessaire », assurant toutefois que les Etats-Unis « préféraient de beaucoup une solution négociée » diplomatiquement.

Mais alors qu’il avait réitéré vendredi matin sur la radio publique NPR une vieille offre de dialogue direct Washington-Pyongyang, il a affirmé aux Nations unies que les Etats-Unis « ne récompenseraient pas le mauvais comportement (de la Corée du Nord) avec des négociations ».

Rex Tillerson

Pyongyang s’était engagé à partir de 2003 dans des pourparlers à six avec la Corée du Sud, le Japon, la Russie, les Etats-Unis et la Chine. Ces tractations avaient capoté en 2009 et l’administration de Barack Obama (2009-2017) n’avait cessé pendant huit ans de manier le bâton des sanctions et la carotte d’une relance des discussions.

Mais le régime nord-coréen a multiplié ses tirs de missiles balistiques, procédant même à cinq essais nucléaires souterrains, dont deux en 2016. Ces programmes militaires lui ont valu une série de résolutions de l’ONU et une batterie de sanctions internationales. D’après des experts onusiens, ces mesures punitives ont toutefois eu peu d’impact sur Pyongyang.

Rex Tillerson a réclamé que la communauté internationale « impose davantage de pressions diplomatiques et économiques sur le régime nord-coréen », notamment par des ruptures de relations diplomatiques.

« Levier » chinois

C’est donc naturellement vers la Chine, principale alliée de la Corée du Nord, que Rex Tillerson s’est tourné. Arrivée au pouvoir le 20 janvier, l’administration Trump s’était mise dans les pas de l’équipe Obama sur le dossier nord-coréen, mais elle semble davantage déterminée à faire pression sur Pékin. « Nous devons tous faire notre part, mais la Chine représente 90 % des échanges commerciaux nord-coréens, la Chine a un levier économique sur Pyongyang qui est unique et son rôle est particulièrement important », a pressé M. Tillerson, en présence de son homologue chinois Wang Yi qu’il a ensuite vu en tête-à-tête. Le ministre américain a dit attendre « des actions supplémentaires » de Pékin.

Wang Yi

Le chef de la diplomatie chinoise a rétorqué que son pays appliquait scrupuleusement toutes les sanctions de l’ONU. Vantant les vertus du « dialogue » en vue de la « dénucléarisation de la péninsule », Wang Yi a mis en garde contre les risques de « chaos » et de « plus grandes catastrophes » en cas de recours à la force. Il a aussi remis en avant une proposition chinoise d’un gel des programmes nucléaire et balistique nord-coréens, en échange d’un arrêt des exercices militaires entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, liés par un traité d’alliance depuis la Guerre de Corée (1950-53).

Pour le patron de la diplomatie chinoise, cette proposition est « sensée et raisonnable » mais les Etats-Unis l’ont plusieurs fois rejetée. Prenant les devants, l’Américain Tillerson a aussi promis que les Etats-Unis « ne cherchaient pas un changement de régime (…) ni quelque prétexte pour une réunification accélérée » des deux Corées.

De son côté, la Russie, par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères Guennadi Gatilov, a dénoncé une « rhétorique » de « guerre » et une « démonstration de force irréfléchie » qui pourraient avoir des « conséquences effrayantes ».