Accident grave sur le Rallye de Wallonie: une voiture fauche deux personnes

Un accident grave s’est déroulé ce matin, vers 10h20, sur le rallye de Wallonie. Une voiture qui participe à la course est sortie de la route. On déplore actuellement deux blessés. Une jeune dame et un enfant

Un accident grave s’est déroulé vers 10h20 sur le rallye de Wallonie, à Malonne. Une voiture participant à la course, l’équipage 49 de Didier Bosseloir-Théo Surson , est sortie de la route. Elle aurait foncé dans la foule. La police et les secours se sont rapidement rendus sur les lieux de cet accident.

Deux personnes ont été touchées. Une jeune dame et un enfant. Les jours de ce dernier ne sont pas en danger. « Nous sommes plus inquiets en ce qui concerne la dame », a alors expliqué le porte-parole de l’événement. Et si on départ, on craignait pour les jours de la victime, il semble que son état se soit amélioré.

Des vérifications sur les circonstances de l’accident ont été menées. « D’après les premières constatations effectuées sur place par la direction de course, la zone de sécurité de 20 mètres (interdite au public) semble avoir été correctement respectée par les spectateurs présents sur place. C’est au-delà de cette zone que le véhicule a touché deux personnes. Les circonstances exactes de l’accident ne pourront être analysées et affirmées qu’ultérieurement par les autorités judiciaires compétentes », précisent les organisateurs.