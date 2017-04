Présidentielle: Nicolas Hulot votera Macron, mais ce sera un "vote de raison, pas d'adhésion"

«Je voterai contre Marine Le Pen. Je voterai sans hésitation pour Emmanuel Macron», annonce le leader écologiste, dans cette tribune qui est aussi un appel à l’adresse du candidat d’En Marche!

«M. Macron, ce vote de raison et de responsabilité au 2e tour vous oblige plus qu’il nous oblige. Il ne s’agit en aucun cas d’un chèque en blanc et encore moins d’une adhésion sans réserve à votre projet, qui n’a pas pris la mesure de l’exigence de solidarité dans laquelle se trouvent le pays, l’Europe et le monde», écrit M. Hulot.

«Aujourd’hui, Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas prétendre devenir un président responsable et ignorer tous les laissés-pour-compte de la mondialisation. Pas plus que vous ne pouvez ignorer les 26% du corps électoral qui ont choisi, au premier tour, la vision plus intégrale de l’écologie et des solidarités défendue par Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Vous voulez être le 7 mai celui qui aura le devoir de les représenter, ayez le courage de leur donner des gages aujourd’hui!» ajoute-t-il.

En 2012, M. Hulot, candidat malheureux à la primaire d’Europe Écologie-Les Verts pour la présidentielle, avait voté pour Jean-Luc Mélenchon. Cette année, il a fait campagne avec des ONG et n’a pas révélé son choix du premier tour.