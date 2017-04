Agréable journée de printemps ce dimanche: nous pourrons atteindre les 20 degrés par endroits et il fera sec

Le ciel sera dégagé en matinée ou voilé, et la nébulosité augmentera par le sud-ouest, mais le temps restera toujours sec, annonce l’IRM.

Dimanche sera une agréable journée de printemps. Le matin, le ciel sera dégagé ou seulement voilé de nuages d’altitude. Durant l’après-midi, les nuages deviendront de plus en plus nombreux à partir de la frontière franco-belge. Toutefois, nous conserverons un temps sec. Il fera assez doux, avec des maxima compris entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 20 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 19 degrés dans le centre ainsi qu’au littoral.

Le vent sera modéré, parfois assez fort dans l’ouest, de sud-est puis de sud à sud-est. Les rafales pourront atteindre 45 km/h.