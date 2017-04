Nordin Jbari avant Gand - Anderlecht: «Le Sporting est déjà champion»

Cinq points séparent La Gantoise et Anderlecht, qui s’affrontent ce dimanche à 14h30. Nordin Jbari, l’ancien attaquant, donne son avis sur la rencontre et, le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il ne pratique pas la langue de bois.

En s’inclinant à domicile contre Charleroi jeudi dernier, le Sporting d’Anderlecht a quelque peu malgré lui relancé l’intérêt de la course au titre. À la moitié du parcours, les Mauves comptent cependant toujours cinq points d’avance sur La Gantoise, leur adversaire dominical, et six sur le Club de Bruges.

Mais les hommes d’Hein Vanhaezebrouck n’ont pas dit leur dernier mot et misent sur le déplacement du Sporting pour revenir à deux unités du leader mauve et ainsi tenter de décrocher un deuxième titre de champion de Belgique.

Nordin Jbari, l’ancien attaquant des Buffalos et d’Anderlecht, aujourd’hui consultant à La Tribune notamment, n’hésite pas à se mouiller et à désigner le prochain champion.

« Je pense que sur un match, La Gantoise peut prendre le dessus sur le Sporting mais, au final, Anderlecht décrochera son 34 e titre. Selon moi, les Buffalos seront l’arbitre du titre car, même si c’est actuellement la débandade du côté du Club de Bruges, les hommes de Michel Preud’homme font encore partie des favoris pour le titre », confie-t-il. « Pourquoi est-ce que je ne mise pas sur La Gantoise ? Tout simplement parce que les transferts effectués, qui sont d’ailleurs très bons, ont encore besoin d’un temps d’adaptation. Pourtant, ils ont effectué l’un des meilleurs mercatos cet hiver », précise Nordin Jbari qui a tout de même quelques réticences. « Si tous les nouveaux sont sur la pelouse, Anderlecht va souffrir car il a l’habitude de gérer un flanc mais si La Gantoise utilise Simon et Kalu en même temps, ça va être difficile pour le Sporting. D’ailleurs, même si un nul serait idéal pour lui, je vois bien Anderlecht perdre. »

Oui mais voilà, Nordin Jbari reste convaincu que les hommes de René Weiler décrocheront leur 34 e titre. Depuis le début des playoffs, les Mauves ont prouvé à plusieurs reprises qu’ils avaient les qualités nécessaires pour aller jusqu’au bout et s’imposer dans le sprint final.

« Je ne vois pas le Sporting s’incliner à trois reprises et consécutivement », confie l’ex-Diable rouge. « Si le secteur défensif est sans aucun doute l’élément le plus faible du côté d’Anderlecht, heureusement il peut compter sur un milieu de terrain solide et une attaque toujours prête à faire parler la poudre. Le duo Tielemans-Dendoncker s’est affirmé au fil de la saison et forme l’une des meilleures paires du championnat. Tielemans est enfin à son niveau tandis que Dendoncker est discipliné. Teodorczyk a du mal à trouver le chemin des filets mais il ne faut pas oublier ce qu’il a déjà fait. C’est déjà incroyable. Le problème, c’est que l’on n’accepte pas qu’un attaquant puisse connaître une période plus difficile. Et enfin, Hanni est capable du meilleur comme du pire. »

La Gantoise a donc toutes les cartes pour relancer, en cas de victoire, la course au titre mais, dans le cas contraire, la messe serait dite.

« Les Buffalos peuvent juste amener un peu plus de suspense car, pour moi, les Mauves seront champions. »