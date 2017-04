Meix-dvt-Virton: Jérôme Cobraiville (30 ans) perd la vie en percutant la barrière de sécurité sur la N88 au guidon de sa moto

Terrible accident ce samedi après midi sur la N88 entre Meix-dvt-Virton et Gérouville. Un motard a perdu le contrôle de son véhicule dans un tournant et a percuté de plein fouet la barrière de sécurité. Il est décédé sur le coup. La victime est Jérôme Cobraiville, un Arlonais du village de Bonnert, né en 1986.

Ce samedi après-midi vers 16 heures, un grave accident de la circulation a eu lieu sur la N88 entre Meix-dvt-Virton et Gérouville. Dans un tournant à proximité d’une ferme, un motard a perdu le contrôle de son véhicule et s’est couché sur la route. Lui et sa moto ont percuté de plein fouet une barrière de sécurité. Le choc fut très violent à tel point que sa moto a pris feu après l’impact. La victime était en balade avec quatre autres motards et occupait visiblement la seconde position.

Les secours de Virton sont rapidement intervenus sur place mais il était trop tard. Le conducteur est décédé sur le coup. Il s’agit de Jérôme Cobraiville, un Arlonais du village de Bonnert, né en 1986. Il était très actif dans le club des jeunes de Bonnert.

Durant l’intervention des secours, la route a été fermée à la population. Les pompes funèbres Bressart se sont occupées du corps de la victime ;