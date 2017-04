Deux blessés dans une expédition punitive à Visé: il blesse à coups de machette la mère de ses 5 enfants et son nouveau compagnon

Muhammad, âgé de 40 ans, s’est présenté samedi vers midi, allée des Marguerites, au domicile de Marie, son ex-compagne dont il est séparé depuis quelques mois et avec laquelle il a eu cinq enfants. Ne supportant pas la rupture, il avait pris comme prétexte le besoin de voir ses enfants. L’homme s’était en outre déjà montré menaçant par le passé.

Après une altercation avec le nouveau compagnon de la femme, Muhammad s’est retrouvé à terre et est parti, pour revenir aussitôt armé d’une machette et accompagné de son oncle de 53 ans et du fils de celui-ci, âgé de 20 ans. Des coups de machette ont été portés au nouveau partenaire de Marie, à celle-ci, dans les portes, dans la télé et des menaces de mort ont été proférées. Les deux victimes ont été blessées mais leurs jours ne sont pas en danger.

L’affaire a été mise à l’instruction par le magistrat avec demande de mandat d’arrêt à l’encontre de M. et de son cousin. L’oncle a été laissé en liberté car il s’est tenu à l’écart et a même essayé de calmer son fils.