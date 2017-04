Rallye d'Argentine : Thierry Neuville s'impose !

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a remporté dimanche le Rallye d’Argentine, au prix d’une belle remontée, avec moins d’une seconde d’avance sur le Britannique Elfyn Evans (Ford Fiesta), 2e.

Le Belge de 28 ans signe en Argentine sa quatrième victoire en WRC, et la deuxième d’affilée après le Tour de Corse. L’Estonien Ott Tanak est 3e à 30 secondes, et le Français Sébastien Ogier (M-Sport/Ford), 4e à plus d’une minute.