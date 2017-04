Play-offs 2 (6e journée): Mouscron remporte son deuxième succès face à Roulers (1-0)

Olinga et Raphaël Lecomte

Le dernier match de la 6e journée des play-offs 2 mettait aux prises les deux derniers du groupe B. Mouscron, qui s’était imposé à l’aller (3-5), a de nouveau dominé Roulers (1-0). Deivydas Matulevicius a été l’unique buteur (59e). Au classement, Mouscron (7 points) et Roulers (1 point) sont à des années lumière de Genk (16 points).

La faute sur Fabrice Olinga, qui a valu la carte jaune au Roularien Baptiste Schmisser (7e), n’a pas été la seule sifflée en début de rencontre. Si les coups francs ont été nombreux aussi, ils n’ont pas apporté le danger dans le camp adverse. La première alerte est arrivée à la suite d’une mauvaise sortie de Théo Defourny mais Dino Arslanagic est intervenu pour empêcher Samy Kheli d’ouvrir la marque (8e). Le gardien mouscronnois s’est toutefois montré plus attentif sur un tir de Kevin Kis (9e). Le défenseur de Roulers s’est de nouveau présenté en zone de tir sans succès: son envoi était imprécis (12e) ou trop mou (23e). Roulers conduisait la rencontre à son rythme et lorsque Mouscron a poussé une accélération, Nathan Kabasele s’est présenté seul devant Wouter Biebauw. Le gardien de Roulers n’a pas hésité: faute, penalty et tir sur le poteau de Luka Stojanovic (35e). Les visiteurs ont alors repris leur travail d’érosion sans surprendre Defourny.

A la mi-temps, Mircea Rednic a fait monté au jeu Matulevicius et Mergim Vojvoda à la place Filip Markovic et Fejsal Mulic. Cette opération n’a pas vraiment eu de répercussion sur la vitesse d’exécution des Hurlus même si Stojanovic a offert un bon ballon à Aristote Nkaka (56e). Sur l’offensive suivante, Kabasele a prolongé vers Matulevicius, qui a griffé la deuxième victoire des Hurlus (59e, 1-0). Ce coup gagnant du Lituanien n’a toutefois pas eu le don d’enlever à la rencontre ce relent de match de fin de saison.