Le défilé du premier mai dégénère à Paris: quatre CRS blessés par des jets de cocktails molotov

« Des individus masqués et cagoulés ont jeté des projectiles et des cocktails Molotov sur les forces de l’ordre », qui ont répondu en faisant « usage de grenades lacrymogènes », a indiqué la police.

Des policiers et gendarmes mobiles ont été «pris à partie et agressés par plusieurs dizaines d’individus, visés par de nombreux cocktails Molotov», a déclaré le ministre de l’Intérieur dans un communiqué, louant la «parfaite maîtrise» et le «grand professionnalisme» des forces de l’ordre, qui ont permis «jusqu’à maintenant de contenir les troubles et de ramener le calme».

Au cours de ces heurts survenus en marge du défilé emmené par une intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires, «quatre policiers, de la préfecture de police de Paris et de la compagnie républicaine de sécurité d’Orléans-Saran (Loiret), ont été blessés, dont un a été gravement touché à la main, et un autre sérieusement brûlé au visage», a détaillé M. Fekl.

L’ambiance s’est rapidement tendue après le départ de la manifestation de la place de la République vers celle de la Nation via Bastille, et des heurts ont éclaté avant 15H00, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Le cortège, emmené par une intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires, a dû s’arrêter à plusieurs reprises, pendant que des individus, positionnés à l’avant de la tête de la manifestation, faisaient face à des cordons de policiers avec des projectiles parfois trouvés sur place et des cocktails Molotov.

#manifestation Jets de projectiles et de cocktails Molotov envers les forces de l'ordre par des individus masqués et cagoulés. 2 CRS blessés pic.twitter.com/aY8kQmGgkh — Préfecture de police (@prefpolice) 1 mai 2017

Les heurts se sont concentrés principalement aux abords immédiats de la place de la Bastille, selon les images diffusées par les chaînes d’information en continu et l’AFPTV.

Des dégradations ont également émaillé la manifestation, avec des vitrines endommagées ou encore un abribus dont la vitre a été cassée.

La manifestation, dont les organisateurs appellent à « faire barrage » à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, se poursuivait normalement vers 16H00.

« Je rends hommage aux deux CRS blessés à Paris. C’est cette chienlit et ce laxisme que je ne veux plus voir dans nos rues », a réagi Mme le Pen sur son compte Twitter.