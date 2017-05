Victime d'une agression à Liège, Hedebouw donne des nouvelles sur son état de santé: "L'homme a planté son couteau dans ma cuisse"

Blessé à la jambe, Raoul Hedebouw a pris la parole 30 minutes plus tard en rassurant ses partisans sur son état de santé. « J’ai pris un coup de couteau dans la jambe. Après ce speech, je me rendrai à l’hôpital, mais je vous rassure, je vais bien. Il en faudra plus pour nous faire taire », a-t-il déclaré, avant de se lancer dans son discours.

M. Hedebouw vient d’ailleurs de poster un message sur son compte Facebook. « Salut les amies et amis. Voici donc quelques nouvelles :

J’ai donc été agressé, avant mon discours au 1er mai à Liège, par un homme muni d’un couteau de cuisine. L’attaquant dans le dos, l’homme a planté son couteau dans ma cuisse. Heureusement, je n’ai été que légèrement blessé mais « vous avez eu de la chance », m’a dit le personnel médical qui m’a soigné en ce début d’après-midi à l’hôpital de la Citadelle. L’agresseur a pu être maîtrisé, puis a été arrêté par la police

Après l’hôpital, j’ai été déposé plainte vers 14h à la police de Liège. Les motivations précises de l’agresseur restent inconnues à ce stade de l’enquête.

Je suis évidemment choqué par cette agression, mais vous inquiétez pas, mon moral est bon et combatif et je suis plus que jamais motivé pour porter haut les couleurs de la gauche authentique. J’ai d’ailleurs commencé mon discours en commençant par ses mots : « Il en faudra plus que ça pour nous faire taire ». Je vous remercie pour vos centaines de marques de sympathie et de réconfort, venus de tout le pays. On lâche rien ! »