NESPA envisage de déménager son projet de Genappe et a déjà repéré plusieurs communes du Brabant wallon

Comme nous vous l’indiquions ce week-end, la Fédération Wallonie-Bruxelles a dévoilé les zones en tension démographique, c’est-à-dire, les communes où l’écart entre l’offre et la demande d’écoles est inférieur à 10 % (voire 7 %). Le critère servira pour subsidier les différents projets. Dès 2018, une enveloppe de 20 millions d’euros sera en effet débloquée chaque année. Le montant devrait permettre de créer 4.500 places supplémentaires.

Cependant, la nouvelle ne rassure pas pleinement le comité NESPA (Nouvelle Ecole Secondaire à Pédagogie Active), à l’initiative depuis plus de deux ans d’un projet de nouvelle école secondaire sur le site de la sucrerie à Genappe. « Le terrain de la sucrerie appartient à la Région, ce qui ajoute un interlocuteur et complique les choses. Et la Région n’a pas l’air pressée. Nous, on l’est bel et bien… », regrette Laurence Dermine, secrétaire du comité.

Découvrez tous les détails de notre info exclusive dans notre nouvelle édition digitale de La Capitale Brabant wallon