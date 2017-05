Le Pen et Macron se rendent coup pour coup à l'occasion du premier mai en France

À six jours du second tour, la journée du 1er mai a été l’occasion pour les duellistes de tenir leur dernier grand meeting de campagne -la candidate du Front national en Seine-Saint-Denis, celui d’En Marche ! à Paris- avant de s’affronter à nouveau dans la soirée, à distance, sur les plateaux de télévision.

À la mi-journée, devant plusieurs milliers de ses partisans réunis au Parc des Expositions de Villepinte, Mme Le Pen avait lancé la charge contre son rival, affirmant que « sa philosophie, c’est En marche ou crève ! »

La réplique n’a pas tardé. Emmanuel Macron a, devant plusieurs milliers de ses soutiens rassemblés quelques heures plus tard à La Villette et au milieu de drapeaux européens et français mêlés, estimé qu’« avec sa grossièreté bien connue », Mme Le Pen « a parfaitement résumé la situation ». « Elle a raison : En marche, c’est nous ! », a-t-il lancé laissant ainsi entendre que « crève », c’est l’extrême droite.

Des échanges qui donnent le ton à deux jours du débat télévisé entre les deux finalistes. Il y a 15 ans, Jacques Chirac avait refusé ce rendez-vous traditionnel d’entre-deux-tours avec Jean-Marie Le Pen.

« Emmanuel Macron, c’est François Hollande qui veut rester et s’accroche au pouvoir comme une bernique », a ironisé Marine Le Pen avant de détourner la formule du candidat Hollande en 2012 -«mon adversaire, c’est le monde de la finance »- en lançant : « Faites barrage à la finance », qui « a cette fois un nom » et un « visage », celui d’Emmanuel Macron.

Elle a confirmé qu’elle nommerait à Matignon son nouvel allié, Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France).

En évoquant « l’heure du choix » entre « l’héritière » et lui, le leader d’En Marche ! a demandé, face aux huées contre Mme Le Pen : « Ne la sifflez pas ! Combattez-la ! Allez convaincre ! Faites voter, faites la perdre dimanche prochain ! », a-t-il ajouté, avant de parler du FN comme du « parti de l’anti-France ».

Il s’exprimait devant une invitée surprise, la ministre de l’Écologie et finaliste de la présidentielle de 2007, Ségolène Royal, « venue spontanément » au milieu des soutiens de poids comme Jean-Yves Le Drian, François Bayrou, Daniel Cohn-Bendit et quelques anciens ministres chiraquiens tel Jean-Jacques Aillagon.

Macron dit non à Mélenchon

M. Macron a d’ailleurs promis de rassembler « largement » après le 7 mai, conscient des « circonstances de cette élection », et de « respecter » ceux qui voteront pour lui mais « combattront » ensuite son projet.

« Protectionnisme, isolationnisme, nationalisme (…) Le projet de Marine Le Pen » conduit à « une guerre économique » et « à une guerre tout court », a-t-il lancé. « Le projet de l’extrême droite, c’est la violence ».

Comme chaque année, Jean-Marie Le Pen, co-fondateur du FN, dont il est aujourd’hui exclu, s’était lui rendu dans la matinée devant la statue de Jeanne d’Arc, à Paris. « M. Macron fait la tournée des cimetières, c’est un mauvais présage pour lui », a-t-il lâché avant de vouloir « offrir le muguet de la victoire » à sa fille face à « un énarque pantouflard fabriqué ».

Au même moment, Emmanuel Macron fleurissait la plaque en mémoire de Brahim Bouarram, tué par des militants proches de l’extrême droite en 1995.

Après son déplacement dans le village martyr d’Oradour-sur-Glane et au Mémorial de la Shoah, le candidat d’En Marche ! multiplie les commémorations sur le thème de la lutte contre l’extrémisme.

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a lui aussi rendu hommage, un peu plus tard, à Brahim Bouarram, a rejoint un des défilés du 1er mai (à l’appel de CGT-FO-FSU-Solidaires), célébré en ordre dispersé.

Devant des militants scandant « résistance » et « Mélenchon Matignon », il s’est montré très ému mais n’a fait aucune déclaration.

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté dans toute la France pour rejeter le FN mais aussi critiquer le libéralisme d’Emmanuel Macron.

Ce dernier a annoncé qu’il allait « recevoir » et « se concerter » avec syndicats et patronat mais opposé une fin de non-recevoir à M. Mélenchon qui lui demandait de retirer sa réforme du droit du travail.