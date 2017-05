Raoul Hedebouw agressé parmi les siens: il a été frappé d'un coup de couteau et sera en arrêt de travail durant 15 jours

Le PTB a le vent en poupe, à Liège peut-être plus qu’ailleurs. L’ambiance était donc à la fête en ce 1 er mai pour l’extrême gauche, à Liège peut-être un petit peu plus qu’ailleurs. Grillades, cocktails, musique, stands altermondialistes… Tout était prêt pour passer une bonne journée. Jusqu’au moment où un individu a porté un coup de couteau à Raoul Hedebouw, député fédéral PTB et conseiller communal liégeois, qui allait monter sur le podium quelques instants plus tard. Blessé à l’arrière de la jambe, il a néanmoins assuré son discours – devant un parterre totalement acquis – avant de filer vers l’hôpital de la Citadelle pour se faire soigner. Il sera en arrêt de travail durant 15 jours.

