Lutgen veut mener un combat frontal contre le PTB

Le président des centristes francophones avait déjà indiqué qu’il n’entrerait jamais dans une coalition avec le PTB. Il invoque aujourd’hui le débat politique français, et les réticences d’une partie de la gauche à appeler à voter pour Emmanuel Macron afin de faire barrage au Front national, pour s’adresser à ses ex-partenaires de l’Olivier qu’il accuse de courir de plus en plus derrière le PTB.

« Le premier rendez-vous, c’est que tout le monde se positionne très clairement à l’égard du Front national ou du PTB. Que l’on dise : moi, démocrate, que je sois socialiste ou écologiste -parce que c’est d’eux dont il s’agit- je ne peux faire d’accords avec des gens qui sont incapable de défendre la démocratie. Sinon, la crédibilité de ces formations sur la défense des valeurs fondamentales sera largement ébranlée. Le combat contre le PTB doit être frontal », a déclaré M. Lutgen.

Depuis quelques mois, l’idée d’une forme de rassemblement des écologistes, des centristes et des libéraux sociaux de DéFI revient dans la presse, même si la forme d’une telle initiative reste particulièrement floue, quand l’initiative elle-même n’est pas démentie par les intéressés.

M. Lutgen évoque mardi une « recomposition du paysage politique » : « En tout cas, pas une addition de partis. Il y a un vivier de personnes dans la société qui ont envie de s’impliquer. Le renouveau démocratique se retrouvera dans des formes alternatives de participation ».

« Je ne lance pas un appel à Ecolo ou DéFI », a précisé le président du cdH sur les ondes de La Première. « Je constate que nous nous sommes la formation politique la plus éloignée des extrêmes et je veux proposer un projet fédérateur ».

M. Lutgen se montre critique à l’égard d’Ecolo, à ses yeux trop frileux quand il s’agit d’appeler à voter Macron contre l’extrême-droite. Sur Twitter, le 24 avril, la co-présidente des Verts, Zakia Khattabi, s’était pourtant montrée claire. « Oui il faut commencer par barrer la route à #lepen puis se mobiliser aux législatives pour imposer une majorité qui fasse bouger les lignes », avait-elle déclaré.

Le président du cdH ne voit pas non plus d’un bon oeil la proposition d’une semaine de 30 heures présentée lundi par le PS. « Je ne suis pas pour les promesses que l’on ne peut pas tenir et puis, cela dévoie la valeur travail », a-t-il déclaré avant de se montrer un peu plus clair encore : « c’est prendre les gens pour des imbéciles ».