Météo: des éclaircies avant le retour des nuages et de la pluie pour les prochains jours

Des éclaircies inaugureront la journée de mardi mais le ciel s’ennuagera ensuite au fil des heures à partir du nord-est. Quelques pluies ou averses suivront, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima se situeront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés dans le centre. Le vent sera faible et variable puis faible à modéré de secteur nord.

Mardi soir et durant la nuit, la nébulosité restera généralement abondante avec quelques pluies ou averses. En seconde partie de nuit, des pluies plus régulières et continues atteindront le pays par le nord-est. Les minima seront compris entre 4 et 6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 6 et 9 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible et parfois modéré sur l’ouest du pays.

Mercredi, une dépression en provenance de l'Allemagne nous apportera nuages, pluies ou averses. Il en sera de même jeudi, avec des températures située entre 4 et 15 degrés. Il devrait faire plus sec vendredi, mais si quelques gouttes ne sont pas à exclure, peut-on lire sur le site de l’IRM.

Le week-end s'annonce en grande partie sec sous un ciel partiellement nuageux avec des maxima entre 11 et 17 degrés. Par contre, le début de semaine prochaine pourrait à nouveau devenir variable et plus frais.