Le corps de la petite Maddie aurait été incinéré: l'incroyable théorie d'un ancien policier!

Cette révélation enregistrée a été diffusée dans une émission télévisée consacrée aux dix ans de la disparition de la petite Maddie. Des propos qui suscitent la polémique dans la presse britannique, dont nos confrères du Sun. Il faut noter que cet ex-policier, débarqué de l’enquête, a toujours affirmé que Kate et Gerry, les parents de la petite Maddie, étaient impliqués dans la mort de leur fille. Il affirme aujourd’hui que le corps de la petite Maddie a été caché dans le cercueil d’une femme britannique puis incinéré. Voici sa théorie : « Nous avons appris que trois personnes étaient rentrées dans une église durant la nuit. Ils avaient une boîte et des funérailles étaient prévues dans les heures suivantes. Il est probable que le corps de l’enfant était dans cette boîte et qu’il ait été incinéré en même temps que le défunt qui reposait dans l’église, dont les parents avaient la clé. »

Rappelons qu’en 2007, la police avait estimé que Maddie était peut-être morte accidentellement. Les parents avaient alors été soupçonnés d’homicide involontaire et de dissimulation de cadavre, avant d’être blanchis faute de preuve.