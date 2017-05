Stéphane Breda catégorique: "La poussée sur Fall est indiscutable et méritait un penalty"

« Charleroi devait bénéficier d’un penalty pour une faute sur Fall, c’est évident »

« Sur le penalty accordé à Ostende, il n’y a donc pas de discussion possible. Par contre, Charleroi devait bénéficier, lui aussi, d’un penalty pour une faute sur Fall un peu plus tard. La poussée dans le dos (de Milic), à l’entrée de la surface, est indiscutable. Certaines phases sont parfois compliquées à juger à vitesse réelle et les arbitres ont donc une petite appréhension car ils veulent prendre la bonne décision. Ici, ce n’est absolument pas le cas. La faute est indiscutable, c’est facile à siffler mais cela ne l’a pas été et c’est une erreur. »

Retrouvez l’avis de notre consultant Stéphane Breda sur notre site digital.