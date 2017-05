Intoxications au Holi Colors Festival d'Ans: une des victimes est toujours aux soins intensifs

Lundi, en milieu d’après-midi, trois jeunes se sont présentés aux urgences de la clinique de l’Espérance à Montegnée. Ils provenaient tous du Holi Colors Festival d’Ans, et présentaient les mêmes symptômes d’intoxication. Sur les trois victimes, après analyse, une seule aurait bien ingéré de la drogue, les deux autres étaient plutôt en état d’ivresse avancée. Deux suspects ont été privés de liberté puis relâchés. Il n’y a, pour l’instant, aucun lien entre ces deux individus et les victimes.

Un majeur et un mineur ont été entendus, lundi soir, après avoir été interpellés au Holi Colors Festival d’Ans en possession d’une pilule d’ecstasy. Le majeur, âgé de 19 ans, confirme qu’il a acheté cette pilule mais que, regrettant son geste, un mineur l’aurait sollicité pour lui racheter. « La version du mineur varie quelque peu, mais les privations de liberté ont été levées », a indiqué Catherine Collignon, Premier substitut du Procureur du Roi. « Sur les trois personnes qui se sont présentées à l’hôpital, une était effectivement sous l’emprise d’amphétamines. Pour les deux autres, c’était simplement une surconsommation d’alcool. Actuellement, il n’y a aucun lien avéré entre ces victimes et les deux personnes interpellées. Il faudra réentendre les victimes et les responsables du festival. D’autres devoirs d’enquête pourraient aussi être demandés par le magistrat. »

Concernant l’état de santé des victimes, un homme de 25 ans et un autre jeune homme de 17 ans ont quitté l’hôpital. Un adolescent de 15 ans est toujours aux soins intensifs.

Actuellement, donc, seules trois victimes se sont fait connaître. Mais il pourrait y en avoir d’autres…