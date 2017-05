Saint-Josse: ils tentaient de redémarrer un trafic de stupéfiants démantelé en janvier

Ce jeudi 27 avril, vers 4h40, la police locale de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse) a effectué trois perquisitions sur la commune Saint-Josse-Ten-Noode dans le cadre d’une instruction judiciaire pour trafic de stupéfiants.

Cocaïne et marijuana.

Ce dossier avait été initié suite à une opération de lutte contre le trafic de stupéfiant de la police locale qui avait eu lieu en janvier 2017 et qui avait permis de placer sous mandat d’arrêt trois suspects et de mettre fin à un sentiment d’impunité, parmi les suspects interpellés, qui faisaient régner une ambiance délétère dans le quartier, ainsi que de renforcer le sentiment de sécurité auprès de la population.

La police est restée vigilante quant à la possible réapparition d’un trafic de stupéfiant dans ces quartiers suite à l’opération de janvier et la détention des premiers suspects. L’opération de ce jeudi, 27 avril, a permis d’interpeller 4 suspects : E-B. Z., 22 ans, O-H. A., 21 ans, D.N., 27 ans, E-H. Y., 29 ans, qui tentaient de reprendre ce trafic de stupéfiant.

Les perquisitions effectuées ont également permis de retrouver plus de 400 grammes de cocaïne, environ 4000 euros, 30 grammes de marijuana, trois armes à feu et des munitions ainsi que des cagoules

Après Audition, D.N., 27 ans, E-H. Y., 29 ans et E-B. Z., 22 ans ont été mis à disposition du juge d’Instruction de Bruxelles. Le suspect, O-H. A., 21 ans, était en séjour illégal et a reçu un ordre de quitter le territoire.