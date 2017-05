Dommage: le site de bonnes affaires Kapaza arrête ses activités

La raison de la cessation d’activités n’a pas été mentionnée par Kapaza. «C’est avec le cœur lourd que nous devons vous annoncer que Kapaza va arrêter ses activités ce 13 mai 2017. Cela a été une décision difficile à prendre, mais en prenant en considération tous les éléments en notre possession, nous n’avons tout simplement pas d’autres options», explique la firme créée en 2003. Personne n’était disponible chez Kapaza pour fournir davantage de commentaires.

Son concurrent 2ememain.be a pris la balle au bond. «Nous sommes convaincus du potentiel du marché belge des petites annonces. La reprise de certains actifs spécifiques de Kapaza contribue à notre stratégie de proposer la plateforme de vente la plus pertinente et la plus performante du pays. 2ememain.be rassemble désormais la plus grande communauté belge d’acheteurs et de vendeurs», a déclaré Petra Baeck, responsable marketing et clients de 2ememain.be.

Concrètement, les détenteurs d’un compte chez Kapaza seront contactés par mail par 2ememain.be pour leur proposer un transfert.