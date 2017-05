Commission des Nations Unies pour les droits de la femme: les gages de Didier Reynders ne suffisent pas à l'opposition qui souligne sa responsabilité

Le vice-Premier ministre MR et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a exprimé des regrets mardi au sujet du processus qui a amené la Belgique à soutenir, comme d’autres pays occidentaux, l’adhésion de l’Arabie saoudite à la commission des Nations unies sur le statut de la femme, et suggéré au parlement d’être associé, moyennant le respect du huis clos, à une procédure qui sera à l’avenir politique.

L’opposition, qui a salué ces excuses, ne peut se satisfaire de telles garanties et estime que la « responsabilité politique » du ministre a été engagée dans ce dossier. Le ministre bénéficie en revanche du soutien plein et entier de sa majorité. Ce dernier est demandeur d’une mise à plat des relations entre la Belgique et l’Arabie saoudite – une résolution écologiste est pendante à la Chambre – et d’un débat sur l’exportation des armes, sensible pour la FN en Wallonie.

« Je présente mes excuses à toutes celles et tous ceux qui se sont sentis sincèrement heurtés à l’annonce de la décision », a indiqué Didier Reynders mardi en commission des Affaires étrangères. Preuve de la sincérité de ces excuses, le ministre souligne avoir ordonné de nouvelles instructions à ses services dès jeudi selon une nouvelle procédure, politique cette fois, validée vendredi par le comité ministériel restreint. Parce que, maintient-il, ni lui ni le Premier ministre n’ont été mis au courant du vote en faveur de la candidature de Ryad, en appui d’une procédure habituelle de ’clean slate’ (autant de candidats que de postes à pourvoir) à laquelle ont été mêlés les diplomates à New York, les services à Bruxelles ainsi que son cabinet. Le gouvernement a été transparent en faisant connaître au parlement l’orientation du vote de la Belgique, une situation unique alors que le vote est réputé secret aux Nations-Unies.

Mais pour l’opposition, les versions justifiant le vote en faveur de l’Arabie saoudite, exprimées par Didier Reynders et Charles Michel, se succèdent les unes aux autres depuis mercredi sans toujours être concordantes. Et même s’il s’avère finalement que le ministre Reynders n’a pas été mis personnellement au courant du processus de vote, celui-ci doit endosser la responsabilité politique de son cabinet, a-t-elle insisté.

Deux éléments ont alerté l’attention de ces députés après la mise au jour par les Verts des échanges de courriels entre New York et le cabinet. Le Premier ministre a indiqué à la Chambre que les contacts se déroulaient entre New York et le « ministère ». Et il a évoqué le laps de temps très court dans lequel il fallait agir, « quelques heures » selon lui, « trois heures », selon Didier Reynders. Or, les courriels démontrent que la décision a été prise par le cabinet Reynders, au moins neuf heures après la sollicitation, en tenant compte des échanges informels.

« Collègues de la majorité, acceptons-nous qu’un ministre et le premier ministre donnent des informations qui ne correspondent pas à la réalité ? «, a demandé Wouter De Vriendt (Groen), défendant une argumentation battue en brèche par la majorité, selon qui il n’y a absolument pas de discordances entre les différentes explications.

« Aujourd’hui, il y a un problème de confiance. Votre cabinet, c’est vous. Assumez-en la responsabilité politique. Là vous n’assumez rien », a fustigé Gwenaelle Grovonius (PS). « Il ne devait pas nécessairement être au courant que pour assumer la responsabilité politique. Le gouvernement a commis une faute », a renchéri le président de la commission, Dirk Van der Maelen (sp.a).

Le député Georges Dallemagne (cdH) a également convié le ministre à sa « responsabilité », estimant que son intervention de mercredi dernier en commission relevait du « mensonge ». Face à l’argument de M. Reynders selon lequel un autre vote de la Belgique n’aurait au demeurant rien changé, Benoît Hellings (Ecolo) a répliqué : « vous ne seriez pas là devant nous et l’image de la Belgique n’aurait pas été abîmée ». Marco Van Hees (PTB) a résumé l’explication du ministre comme une « tentative de noyer le poisson ».