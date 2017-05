Le PS veut dépénaliser le cannabis: l'État prélèverait des droits d'accise pour financer des campagnes de prévention

Didier Swysen (avec Luc Gochel)

C’est une exclusivité Sudpresse : le PS s’apprête à déposer un texte pour dépénaliser et réglementer l’usage du cannabis. La volonté du Parti socialiste est surtout de sortir le cannabis de la clandestinité et des trafics qui enrichissent des organisations criminelles. C’est un trio de choc qui porte le texte : Elio Di Rupo, Laurette Onkelinx et Willy Demeyer.